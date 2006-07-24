Активісти Партії регіонів перекрили рух по вул. Грушевського

Активісти Партії регіонів перекрили рух по вулиці Грушевського у Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, представники Партії регіонів перекрили рух по вулиці Грушевського від вулиці Шовковична до Липської. Вони тримаються за руки, створюючи щільний кордон.

В той же час на запитання кореспондента УНІАН, навіщо вони перекрили рух: одні говорять, що не знають, а інші радять йти подалі.