Активісти Партії регіонів перекрили рух по вул. Грушевського
14:58, 24 липня 2006Політика
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А навіщо - не знають
Активісти Партії регіонів перекрили рух по вулиці Грушевського у Києві.
Як передає кореспондент УНІАН, представники Партії регіонів перекрили рух по вулиці Грушевського від вулиці Шовковична до Липської. Вони тримаються за руки, створюючи щільний кордон.
В той же час на запитання кореспондента УНІАН, навіщо вони перекрили рух: одні говорять, що не знають, а інші радять йти подалі.
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