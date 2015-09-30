Сьогодні вперше в історії Ради Європи відбудеться "Кримський день"

У Раді Європи 30 вересня пройде «Кримський день» – заходи, присвячені ситуації в Криму.

Про це повідомив народний депутат України, член української делегації в ПАРЄ Георгій Логвинський в Facedook.

«Сьогодні починається перше в історії Ради Європи свято, під назвою «Кримський День». Сподіваюся, ми зможемо показати рівень і професіоналізм. Оскільки це остання сесія ПАРЄ цього року, то провести ми її повинні гідно. Так, щоб у січні під час голосування за продовження санкцій щодо Росії, депутати пам'ятали, за що ми караємо агресора», - написав він.

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Так, за його словами, планується проведення «круглого столу» «Права людини в окупованому Криму», фотовиставка «Боротьба крізь століття» і культурна програма з виступом відомих кримських артистів.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року.

Європейські країни також не визнають анексію Криму.

РФ заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».