Прес-конференція: "Як чиниться адміністративний тиск на кандидатів партії "Відродження" на Дніпропетровщині та Одещині. Офіційна заява"
14:30, 01 жовтня 2015Політика
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Учасники: голова партії «Відродження» Віктор Бондар, перший заступник голови партії “Відродження” Володимир Пилипенко, представники регіональних осередків.
Кандидатам партії “Відродження” до Дніпропетровської міської ради відмовлено в реєстрації. Також відмову в реєстрації отримав кандидат на посаду мера Дніпропетровська від партії Анатолій Крупський.
Також Одеська обласна виборча комісія відмовила в реєстрації 30% кандидатів в Одеську обласну раду від партії “Відродження”.
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