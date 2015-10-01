Прес-конференція: "Як чиниться адміністративний тиск на кандидатів партії "Відродження" на Дніпропетровщині та Одещині. Офіційна заява"

Учасники: голова партії «Відродження» Віктор Бондар, перший заступник голови партії “Відродження” Володимир Пилипенко, представники регіональних осередків.

Кандидатам партії “Відродження” до Дніпропетровської міської ради відмовлено в реєстрації. Також відмову в реєстрації отримав кандидат на посаду мера Дніпропетровська від партії Анатолій Крупський.

Також Одеська обласна виборча комісія відмовила в реєстрації 30% кандидатів в Одеську обласну раду від партії “Відродження”.