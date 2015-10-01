У Порошенка заявили, що ситуація у Сирії не змінить ставлення міжнародної спільноти до України

Про це він сказав сьогодні на брифінгу в Києві, передає кореспондент УНІАН.

"Ви знаєте, навіть постановка такого питання - я був присутній практично на всіх зустрічах - викликала таку посмішку у наших партнерів, тому що апріорі вони навіть вимовляти такі ідеї не можуть, тому що це - апріорі виняток", - зазначив Єлісєєв.

За його словами, "коли з посиланням на певні засоби масової інформації це питання дійсно піднімалося, лідери цих країн однозначно стверджували, що це питання навіть не підлягає обговоренню".

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"Тому на сьогодні це зовсім інше питання, і до речі одним з ключових етапів усіх двосторонніх розмов президента стало те, що українське питання було, є і залишається ключовим питанням у міжнародній політиці безпеки, і немає ніякого зв'язку між ситуацією в Україні і довкола України, і тією небезпекою, яка розвивається зараз і надалі у Сирії", - наголосив заступник глави АП.