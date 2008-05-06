Портнов каже, що нараду ФДМУ відклали через Балогу

Нараду Прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО з керівниками регіональних відділень Фонду держмайна, яка мала відбутися сьогодні, вдруге відкладено через тиск Секретаріату Президента.

Про це заявив призначений урядом голова ФДМУ Андрій ПОРТНОВ сьогодні в інтерв’ю радіо “Свобода”.

“Для того, щоби не “розривати” керівників регіональних відділень, щоби не ставити їх у незручне становище, вирішили тимчасово цю нараду не проводити. Ми з ними працюємо у телефонному та письмову режимі. Тому що керівник президентського Секретаріату Віктор БАЛОГА розіслав всім головам обласних адміністрацій листа-вимогу, щоби вони довели до керівників регіональних відділень ФДМ, що на нараду до Прем’єр-міністра їхати не потрібно», – сказав А.ПОРТНОВ.

Як повідомляв УНІАН, Прем`єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО планувала провести нараду з керівниками регіональних відділень Фонду державного майна 29 квітня, а потім нараду було перенесено на 6 травня.

6 лютого Кабмін усунув Валентину СЕМЕНЮК з посади голови ФДМУ і призначив виконувати ці обов`язки А.ПОРТНОВА. Також Кабмін призначив нових заступників голови Фонду держмайна.

7 лютого Президент України Віктор ЮЩЕНКО зупинив дію цих розпоряджень уряду і направив до Конституційного Суду подання з приводу конституційності розпоряджень уряду щодо керівництва Фонду держмайна.

25 квітня прем`єр-міністр Ю.ТИМОШЕНКО представила колективу ФДМ А.ПОРТНОВА як в.о. голови Фонду.

Того ж дня В.ЮЩЕНКО повторно зупинив розпорядження Кабміну від 6 лютого про зміни в керівництві ФДМ і про початок конкурсу з продажу ВАТ “Одеський припортовий завод”.

Також 25 квітня Генеральна прокуратура України винесла протест на розпорядження Кабінету Міністрів України про відсторонення В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО від виконання повноважень голови Фонду державного майна України у зв`язку з проведенням службового розслідування, а також про затвердження умов проведення конкурсу з продажу пакета акцій ВАТ “Одеський припортовий завод”. Відповідно до закону про прокуратуру, протест прокурора зупиняє дію опротестованого акта і підлягає обов`язковому розгляду відповідним органом або посадовою особою у десятиденний строк після його надходження.

Увечері 25 квітня уряд відхилив ці протести Генеральної прокуратури України.