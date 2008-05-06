“Нове покоління України” дає Турчинову майже 30%

На дострокових виборах мера Києва переможе Олександр ТУРЧИНОВ з результатом майже 30% голосів виборців.

Відповідне соціологічне опитування сьогодні на прес-конференції в УНІАН презентувала керівник Громадської організації “Нове покоління України” Тамара ТУДВАСЕВА.

Зокрема, відповідно до результатів опитування, за О.ТУРЧИНОВА готові проголосувати 27,3% опитаних, за Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО – 22,4%; за Віталія КЛИЧКА 13,1%; за Василя ГОРБАЛЯ 6,1%; за Миколу КАТЕРИНЧУКА – 2,4%; за Віктора ПИЛИПИШИНА – 2,2%; за Олександра ОМЕЛЬЧЕНКА – 1,4%. Готові підтримати іншого кандидата – 10,2% респондентів, не визначились з вибором – 14,3%.

Водночас, на виборах до Київської міської ради за БЮТ готові проголосувати – 42,4%; за Блок Черновецького – 16,8%; за Блок Віталія Кличка – 10,9%; за Партію регіонів – 6,7%; за Блок Володимира Литвина – 2,1%; за Блок Миколи Катеринчука – 1,9%; за блок Олександра Омельченка – 1,3%. Готові підтримати інші політичні сили - 4,3% респондентів, не визначились з вибором – 13%.

Також Т.ТУДВАСЕВА повідомила, що планують брати участь у голосуванні на дострокових виборах влади столиці – 69,3 %, не братимуть участі у голосуванні –11,6%; ще не визначились 19,1%.

Опитування проводилось з 2 по 3 травня 2008 року у всіх районах Києва. Опитано 1 тис. 574 респонденти. Статистична похибка становить –2,3%.