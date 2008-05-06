Кличко заявляє, що Черновецький ”загубив” 52 будинки

Команда Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО готує фальсифікацію результатів виборів за зразком 2004 року через масові маніпуляції з дільницями та окремими будинками.

Як повідомили УНІАН у пре-службі Блоку Віталія Кличка, такими є результати діяльності робочої групи Блоку Кличка з перевірки правильності затверджених Київською міською ТВК даних щодо всіх виборчих дільницях міста.

Так, за даними Блоку Кличка, до меж виборчих дільниць включено 5 неіснуючих вулиць та 71 нежитловий будинок, зокрема управління Держохорони, комітет ВРУ, Нацбанк, Верховний Суд, РНБОУ, військову прокуратуру. Також міська ТВК вписала у свій реєстр 13 неіснуючих будинків та об’єктів і 16 незаселених будинків, які перебувають на реконструкції чи не здані в експлуатацію.

У Святошинському районі міська ТВК повністю продублювала межі двох виборчих дільниць, що дозволяє вкинути голоси тисяч “мертвих душ”.

Водночас, до меж виборчих дільниць не включено житлові будинки та цілі вулиці у районах, де на минулих виборах найбільшу підтримку отримав Віталій КЛИЧКО та його Блок. “Загалом підлеглі ЧЕРНОВЕЦЬКОГО «загубили» по місту 52 будинки (в основному багатоповерхівки), з яких 14 в Оболонському районі, 13 з них – на Оболонській набережній, де проживають переважно люди молодого і середнього віку. 27 будинків «недораховано» у Печерському районі, 8 – у Подільському, 3 – у Шевченківському”, - заявляє Блок Кличка.

Блок Віталія Кличка вважає, що ці так звані «списки виборців» спрямовані на масову фальсифікацію волевиявлення киян. “Ці шахрайські схеми розраховані на вкидання десятків тисяч бюлетенів «мертвих душ» за єдиного кандидата від влади – ЧЕРНОВЕЦЬКОГО”, - наголошує Блок Кличка і повідомляє, що підготував відповідне звернення до Київської міської ТВК про необхідність негайного усунення виявлених порушень.

Блок Кличка попереджає, що має “всю інформацію щодо можливих порушень закону під час голосування і зробить все для притягнення до кримінальної відповідальності посадовців, причетних до незаконних дій”.