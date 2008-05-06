Ціна на газ для України може перевищити 300 доларів?

Голова парламентського комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки Микола МАРТИНЕНКО прогнозує, що ціна на газ для України на 2009 рік може перевищити 300 доларів за тисячу кубометрів.

Про це він сказав в інтерв’ю газеті «Дело».

М.МАРТИНЕНКО відзначив, що російський «Газпром» здійснює ціноутворення з прив’язкою до середньоєвропейських цін та до ціни нафтопродуктів, яка стрімко зростає на світових ринках. "Вже зараз в Європі ціна на газ перейшла далеко за 300 доларів за тисячу кубометрів. Тому і для України ціна на газ на наступний рік може значно підвищитись", - припустив голова парламентського комітету. Крім того, за його словами, «є невідомою формула цінотворення на середньоазіатський газ, на який ми орієнтуємось».

У зв’язку з цим М.МАРТИНЕНКО заявив про необхідність переговорів з країнами Середньої Азії для пошуку шляхів постачань газу напряму. Коментуючи наслідки для української економіки в результаті можливого підвищення ціни на газ, М.МАРТИНЕНКО відзначив, що цей складний шлях вже пройшли наші сусіди і це - «ціна за позбавлення від політичної залежності». Він також відзначив, що «ціновий удар можна і потрібно пом’якшити, це цілий комплекс кроків на рівні як держави, так і бізнесу: і ефективна програма з енергозбереження, і збільшення власного видобутку газу, і альтернативні джерела енергії… Часу у нас дуже мало, однак, на жаль, я не бачу тут рішучих кроків виконавчої влади», - сказав М.МАРТИНЕНКО.

Голова профільного комітету Верховної Ради критично оцінив політику держави щодо видобутку власного природного газу, який зменшується вже другий рік поспіль.

«По суті, Україна робить перехресне субсидіювання російських та середньоазіатських виробників. З одного боку, платимо великі гроші за імпортований газ, котрий іде на розвиток іноземних економік. З другого – зменшуємо ціну на газ власного виробництва настільки, що у підприємств не вистачає коштів навіть на підтримання обсягів видобутку. Минулого року інвестиції в галузь склали трохи більше 200 млн. гривень. Хоча для збільшення власного видобутку необхідно щороку вкладати мінімум 500 млн. доларів. Тому уряд має створити прозорі та привабливі умови для залучення інвесторів», - вважає М.МАРТИНЕНКО.

Коментуючи квоту «Газпрому» в 7,5 млрд. кубометрів газу для продажу на внутрішньому ринку України, голова парламентського комітету з ПЕК виступив за те, щоб наступного року її не було взагалі. Для цього, за його словами, комітет з ПЕК працює над дуже складним та концептуальним законопроектом про основи функціонування ринку природного газу в Україні. «Щоб питання про продаж газу на території України вирішувався не шляхом тиску чи незрозумілих домовленостей, а згідно з цивілізованими світовими стандартами», - наголосив М.МАРТИНЕНКО.