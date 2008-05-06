У Тимошенко вже не вистачає грошей на покриття дефіциту?

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО стурбована станом внутрішніх розрахунків за природний газ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на нараді з головами місцевих адміністрацій і керівниками газопостачальних організацій.

«Ситуація з розрахунками областей за природний газ є тривожною. Ці розрахунки не здійснюються своєчасно, не ведуться в повному обсязі. Уряд і бюджет не можуть нескінченно направляти кошти на покриття дефіциту розрахунків за природний газ», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр підкреслила, що розрахунки за спожитий природний газ були й залишаються для уряду темою національної безпеки України.

«Ми не можемо спостерігати за тим, як в одних областях розраховуються майже на 100%, а в інших областях – не дотягують навіть до 60%. Це свідчить про недбале ставлення до системи розрахунків, про відсутність відповідальності в тих керівників, які сьогодні такі розрахунки демонструють», - додала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО звернула увагу на той факт, що більшість газопостачальних підприємств в Україні є приватними.