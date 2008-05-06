БЮТ викурив свого клона з виборчого бюлетеня

У виборчому бюлетені на виборах до Київради буде лише один Блок Тимошенко.

Про це повідомив член БЮТ Володимир ПИЛИПЕНКО, посилаючись на сьогоднішнє рішення Окружного адміністративного суду Києва.

«Зокрема, у рішенні суду зазначено, що внесення до виборчого бюлетеню другого Блоку Тимошенко – двійника БЮТ – здійснено Територіальною виборчою комісією Києва з порушенням норм чинного законодавства України», - сказав В.ПИЛИПЕНКО, повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ.

«Більше того, суд встановив, що такі дії ТВК могли призвести до фальсифікації під час голосування і є незаконними», - наголосив він.

За словами В.ПИЛИПЕНКА, «суд, фактично, попередив можливу спробу фальсифікації на виборах, до якої була причетна територіальна виборча комісія».

Відповідно до цього рішення, суд зобов’язав ТВК внести зміни до тексту виборчого бюлетеню та виключити з нього блок-двійника БЮТ.

«Це прогнозоване фіаско дешевого трюку політичних опонентів Блоку Юлії Тимошенко. Воно свідчить про їхню інтелектуальну убогість та потенційну нездатність вести виборчу кампанію юридично-коректними методами», - підкреслив В.ПИЛИПЕНКО.

«БЮТ знаходиться у виборчому бюлетені під №25. Іншого Блоку Тимошенко у бюлетені немає», - нагадав він.

В.ПИЛИПЕНКО наголосив, що «здійснюється системний комплекс заходів, спрямований проти Блоку Юлії Тимошенко».

«Я не виключаю, що наші політичні опоненти для збереження влади у Києві підуть навіть на підтасовку результатів голосування, яке відбудеться 25 травня», - зазначив він.

Як повідомлялося, раніше БЮТ звернувся до Окружного адміністративного суду Києва з вимогою відмінити перейменування блоку "Київський прорив" на "Блок Тимошенко - Київський прорив" на виборах до Київради.

Вибори мера Києва і Київради відбудуться 25 травня.

[