Революція на граніті не була успішною, оскільки не була реалізована основна її вимога - Кіпіані

Таку думку він висловив під час круглого столу в УНІАН.

«Щодо того, чи була успішна Революція на граніті, чи ні, це питання дуже дискусійне, оскільки із 5 основних вимог було виконано тільки дві з половиною», - сказав Кіпіані.

«Основна вимога, яка абсолютно взагалі не була виконана, і це мінус суспільству, яке не змогло дотиснути владу, – це проведення консультативного референдуму щодо довіри Верховній Раді, а за результатами цього референдуму - проведення нових виборів на багатопартійних засадах», - зауважив Кіпіані.

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«Цей так званий консультативний референдум - це була уловка, оскільки вимога мала стояти про перевибори цього парламенту, і тоді ми були б в одному резонансі з країнами Балтії, Молдовою, Грузією та іншими, які навесні 1990-го або на початку 1991-го провели вибори і проголошували незалежність уже новим складом парламенту, тобто не обраним за радянським законом, а обраним за законом революційного часу», - вважає журналіст.

Довідка УНІАН. 25 років тому, 2 жовтня 1990 року, розпочалася організована українською молоддю, переважно студентами, Революція на граніті.

Протести тривали по 17 жовтня. Найпомітнішим елементом протестів було студентське голодування на площі Жовтневої революції в Києві.

Акція завершилася підписанням постанови Верховної Ради УРСР, яка гарантувала виконання вимог учасників протесту: недопущення підписання нового Союзного договору; перевибори Верховної Ради УРСР на багатопартійній основі не пізніше весни 1991 року; повернення на територію УРСР українських солдатів, а також забезпечення проходження військової служби юнаками-українцями винятково на території республіки; націоналізація майна Компартії України та ЛКСМУ; відставка голови Ради міністрів УРСР Віталія Масола.