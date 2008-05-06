Тимошенко через місяць почне ”банкрутити” облгази?

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО не виключає повторної приватизації облгазів у разі непогашення боргів за спожитий газ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на нараді в Кабінеті Міністрів з керівниками держадміністрацій і газопостачальних підприємств.

«Якщо впродовж місяця не буде закрито всі борги, за які відповідає безпосередньо облгаз, я прошу починати процедуру банкрутства. Досить реверансів, достатньо благати й чекати», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр доручила Міністерству палива й енергетики, НАК «Нафтогаз України», Міністерству юстиції, ФДМ і Міністерству економіки сформувати для цього відповідну робочу групу.

Ю.ТИМОШЕНКО також доручила підготувати законопроект, який дасть змогу державі призначати тимчасових управляючих облгазів у разі початку процедури їх банкрутства.

«У всьому світі така система працює бездоганно. Якщо приватний власник заводить у безвихідь компанію, яка є монополістом з постачання енергоносіїв, усі країни на цей випадок мають спеціальну процедуру тимчасових керівників до нормалізації ситуації. Якщо система втратила керованість, призначається тимчасове управління держави доти, поки не буде оголошено справжній конкурс з інвестиційними та соціальними умовами, з умовами профспілок і місцевих бюджетів і буде проведено чесну приватизацію, я наголошую, не газових мереж, а тільки облгазів, які не виконують свою функцію», - пояснила вона.