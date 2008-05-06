У БЮТ знають, як зробити бюджет Києва втричі більшим

Якби продаж комунального майна та земель столиці відбувався на аукціонах, то бюджет Києва був би втричі більшим.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН заявила лідер фракції БЮТ у Київраді Тетяна МЕЛІХОВА.

“Якщо б земельні ділянки, майно міської громади було б продано чи передано в оренду з аукціону, то ми би мали до бюджету міста Києва три річні бюджети”, - сказала Т.МЕЛІХОВА.

За її словами, незаконно було передано 2,5 тис. га земель, а 80% об’єктів комунальної власності було приватизовано на неконкурентних засадах, що означає, що надходження до бюджету столиці були мінімальні.

На її переконання, це дало би змогу збільшити соціальні виплати Київради втричі.

Т.МЕЛІХОВА також підкреслила, що всі надбавки, які отримують вчителі, медики та соціальні робітники, не є примхою чи доброю волею діючого мера, оскільки це є рішенням Київради.

Вона також зауважила, що саме фракція БЮТ ініціювала започаткування муніципальних надбавок для медиків – 50% до посадового окладу, вчителям – 20% до посадового окладу.

Т.МЕЛІХОВА наголосила, що Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ як керівник виконавчої влади “зобов’язаний дотримуватись рішень, які проголосовані Київрадою”.

За її словами, через темні оборудки діючої влади громада Києва позбавилась банку “Хрещатик”, а комунальні ЗМІ займаються лише піаром Блоку Черновецького.