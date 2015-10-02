Тепер є не тільки мінські, але й паризькі гарантії - Меркель

Про це заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель у Парижі, передає "112 Україна".

"Звичайно, ще немає повної 100-відсоткової реалізації усіх пунктів мінських домовленостей. І хоча нам не вдалося досягти повної реалізації, ми робимо нові кроки. Обидві сторони роблять кроки назустріч", - заявила вона.

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При цьому Меркель уточнила, що "тепер є не тільки мінські гарантії, але й так звані "паризькі гарантії", тому що домовленості будуть виконуватися".

Нагадаємо, сьогодні відбулася у Парижі зустріч "нормандської четвірки", в якій брали участь глави України, ФРН, Франції та Росії.