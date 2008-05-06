Єдиний центр має підозру, що БЮТ провокує відставку Кабміну Тимошенко

Президія “Єдиного центру” звинувачує уряд у надмірній політизації та вимагає від БЮТ виконувати коаліційну угоду.

Про це йдеться в переданій УНІАН заяві Президії “Єдиного центру”.

“Єдиний центр” висловлює занепокоєння ситуацією, що складається в країні внаслідок надмірної політизації діяльності уряду ТИМОШЕНКО”, - наголошується в заяві. В партії зазначили, що "незаконне втручання уряду в діяльність Фонду держмайна, загострення стосунків із Президентом України, ситуативна співпраця із Партією регіонів, спроби незаконної приватизації стратегічних об‘єктів «своїми» покупцями – є складовими цього процесу".

”Єдиний центр” заявляє, що ці дії БЮТ здійснюються з метою спровокувати відставку уряду. Замість того, щоб займатися своїми безпосередніми функціями, суворо дотримуючись букви та духу Конституції і законів України, коаліційної угоди, уряд ТИМОШЕНКО займається пошуком виправдання своєї неефективної та згубної для української держави політики”, - наголошують в партії.

В “Єдиному центрі” вважають, що метою роботи уряду дедалі більше стає не здійснення державної політики та вирішення соціально-економічних проблем, а підготовка БЮТ до участі у президентських виборах. “Фактично оточення Ю.ТИМОШЕНКО не збирається виконувати своїх передвиборчих зобов’язань перед виборцями та партнерами по коаліції, та взяло курс на вибори”, - наголошується в заяві.

”Єдиний центр” наполягає на неухильному дотриманні передвиборчих обіцянок та Коаліційної угоди її учасниками.