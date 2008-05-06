У партії Тимошенко пояснили, за що вигнали п`ятьох колег

Голова Чернігівської обласної організації ВО "Батьківщина", народний депутат України Іван КУРОВСЬКИЙ вважає, що з виключенням керівників фракцій обласної та міських рад і окремих депутатів, у місцевому партійному осередку розколу немає.

Про це він заявив під час прес-конференції у Чернігові.

За його словами, рішення політбюро від 26 квітня, що набуло резонансу, сприйнято неоднозначно навіть партійцями, проте очищення партії – це одна із складових, щоб легше було працювати і не мати перешкод. "Я б не хотів драматизувати ситуацію, або робити сенсації", - сказав І.КУРОВСЬКИЙ. Він переконаний, що це звичайна партійна робота, оскільки депутатів виключили з лав партії за поведінку, що не відповідає статуту партії, зокрема, за те, що допустили розміщення рекламних плакатів антиурядового змісту. "І немає підстав проводити дискусії", - наголосив депутат, адже виключення з партії місцевих депутатів пов`язано лише з їх діями.

І.КУРОВСЬКИЙ підкреслив, що політбюро прийняло рішення і його підтримали районні осередки партії, за винятком двох. Керівник обласного осередку "Батьківщини" зізнався, що такі рішення приймати нелегко.

Народний депутат зазначив, що наразі йому невідома позиція керівництва партії, хоча подані документи для партійного з`їзду, де вирішуватиметься питання про позбавлення виключених з партії депутатських мандатів.

Водночас депутати міськради стверджують, що їх виключили несправедливо і рішення політбюро необ`єктивне. Зокрема, голова фракції БЮТ у міськраді Світлана ГЛУЩЕНОК наголошує, що у Чернігові плакати антиурядового змісту не розміщувалися, на пленум обласного партійного осередку її не запрошували і виключили з партії безпідставно.

Як повідомляв УНІАН, на пленумі обласної організації ВО „Батьківщина” звільнено з лав партії голову фракції БЮТ в обласній раді, першого заступника голови обласної „Батьківщини” Анатолія БОГУША, голову фракції БЮТ у міській раді Чернігова Світлану ГЛУЩЕНОК, голову Чернігівської міської організації „Батьківщини” Ігоря ЛЬОДОВОГО, депутатів Чернігівської міськради Віталія ГРИЦЯ та Владислава КУХАРЯ.

Головною причиною виключення вказаної п’ятірки із партії заступник голови Бюджетного комітету Верховної Ради України, представник БЮТ Олег ЛЯШКО назвав розміщення фірмою “Gold Future” на своїх рекламних площах у Чернігові плакатів, де критикується діючий уряд за намагання «втягнути Україну до НАТО». Рекламну агенцію “Gold Future” очолюють депутати міськради В.ГРИЦЬ та В.КУХАР.