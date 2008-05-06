Якби президентські вибори відбулися сьогодні (опитування)

Лідер БЮТ, прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО має найбільше шансів перемогти на виборах Президента, якби вони відбулися найближчої неділі.

Як передає кореспондент УНІАН, такі результати опитування громадської думки, проведеного ТОВ «ФОМ-УКРАЇНА», представив сьогодні на прес-конференції генеральний директор Олександр БУХАЛОВ.

Так, за Ю.ТИМОШЕНКО готові віддати свої голоси 23,7% опитаних, за Віктора ЯНУКОВИЧА - 21,2%, за Віктора ЮЩЕНКА - 8%.

Не брали б участі у виборах 9% респондентів, проголосували б проти всіх 9,3%, важко відповісти 17,3%.

О.БУХАЛОВ зазначив, що рівень підтримки Ю.ТИМОШЕНКО і В.ЮЩЕНКО поступово падає. Зокрема, за Ю.ТИМОШЕНКО в березні ц.р., в разі проведення президентських виборів, проголосували б 23,9%, а в січні – майже 26,8%. У той же час за В.ЮЩЕНКА в березні проголосували б 9,1%, а в січні – майже 9,9%. У той же час, рейтинг В.ЯНУКОВИЧА має тенденцію до зростання – в березні у разі проведення президентських виборів за нього голосували б 19,3%, а в січні - 20,3%.

Опитування проводилося 16-25 квітня 2008 року, всього було опитано 2 тис. респондентів, похибка вибірки 2,2%.