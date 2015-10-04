Порошенко запевнив, що Путін пообіцяв не сприяти проведенню "фейкових виборів" на Донбасі
Президент Російської Федерації Володимир Путін пообіцяв не сприяти проведенню «фейкових виборів» на Донбасі.
Про це сказав президент України Петро Порошенко в інтерв’ю ряду телеканалів, яке транслював телеканал «Україна».
Він зазначив: «Путін пообіцяв докласти всіх зусиль і поінформувати нас не пізніше вівторка про те, що це рішення буде прийнято, а не буде прийнято, то буде відповідальність».
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Порошенко наголосив, що вибори мають відбутися відповідно до українського законодавства. За його словами, на Донбасі мають бути вибори визнані міжнародними спостерігачами, то будуть "обрані ті, з ким ми маємо відновлювати країну", "ми не принесено туди своїх якихось там хлопців з Галичини чи з Закарпаттям. Там багато проукраїнських людей, ми маємо захистити їх, а тим 1,5 мільйонам, хто виїхав, ми маємо дати можливість повернутися на Донбас і забезпечити їхню безпеку", - сказав Порошенко.