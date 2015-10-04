Порошенко запевнив, що Путін пообіцяв не сприяти проведенню "фейкових виборів" на Донбасі

Про це сказав президент України Петро Порошенко в інтерв’ю ряду телеканалів, яке транслював телеканал «Україна».

Він зазначив: «Путін пообіцяв докласти всіх зусиль і поінформувати нас не пізніше вівторка про те, що це рішення буде прийнято, а не буде прийнято, то буде відповідальність».

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Порошенко наголосив, що вибори мають відбутися відповідно до українського законодавства. За його словами, на Донбасі мають бути вибори визнані міжнародними спостерігачами, то будуть "обрані ті, з ким ми маємо відновлювати країну", "ми не принесено туди своїх якихось там хлопців з Галичини чи з Закарпаттям. Там багато проукраїнських людей, ми маємо захистити їх, а тим 1,5 мільйонам, хто виїхав, ми маємо дати можливість повернутися на Донбас і забезпечити їхню безпеку", - сказав Порошенко.