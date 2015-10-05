У Порошенка заявили, що повернення Донбасу - це підготовчий етап до повернення Криму

Заступник глави Адміністрації президента Костянтин Єлісєєв наголошує, що повернення Донбасу є підготовчим етапом до повернення Криму.

Про це він сказав сьогодні на брифінгу у Києві, передає кореспондент УНІАН.

Заступник глави АП нагадав, що Мінські домовленості стосуються лише Донбасу.

"Йдеться про врегулювання ситуації на Донбасі і повернення ними (Росією) мирним шляхом суверенітету (України) на Донбас. Що стосується Криму, це - окрема історія, і окремий трек, окремий напрямок врегулювання. Але для нас принципово важливо, щоб ми на прикладі Донбасу показали, як українська влада, українці борються за свою територіальну цілісність", - наголосив Єлісєєв.

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За його словами, часто лунають думки, що "давайте відгородимося від Донбасу". Єлісєєв заявив, що такі пропозиції звучать болісно.

"Якщо ми позбудемося Донбасу, то як ми можемо вимагати повернення Криму в лоно України? Тому я вважаю, що Донбас - це підготовчий етап до повернення Криму під суверенітет України. Тому, коли буде повернуто Донбас, то й Крим рано чи пізно буде повернуто", - наголосив заступник глави АП.

На його переконання, це питання часу.