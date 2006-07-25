Тимошенко вважає Мороза ”істериком”

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО назвала «істерією» заяви про непідкорення рішенню Президента України щодо розпуску Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, виступаючи сьогодні на засіданні фракції БЮТ, Ю.ТИМОШЕНКО зауважила, що сьогодні згідно з офіційними правовими експертизами - перший день, коли Президент має конституційне право оголосити дострокові вибори до Верховної Ради.

«Ми бачимо, як сьогодні нагнітається з усіх сторін абсолютно ненормальна істерія навколо дострокових виборів, ми бачимо: це вже дійшло до офіційних заяв, у тому числі і керівництва ВР», - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, вчора голова парламенту Олександр МОРОЗ публічно звернувся до українського народу і сказав про те, що антикризова коаліція не буде виконувати рішення Президента, «власне, попередив Президента і країну, що вони не будуть виконувати укази Президента».

Ю.ТИМОШЕНКО вчорашній виступ спікера по телебаченню розцінює як готовність коаліції діяти антиконституційно.

Вона висловила сподівання, що найближчими днями розпочнуться консультації Президента щодо дострокового розпуску парламенту. «Дострокові вибори - це поштовх до життя в Україні», - сказала лідер БЮТ.

Крім того, Ю.ТИМОШЕНКО нагадала про практику проведення дострокових виборів у країнах Європи та в інших державах світу. Вона наголосила, що така практика є дуже поширеною і застосовується як один із багатьох інструментів демократичного політичного процесу.

Як повідомляв УНІАН, 24 липня ввечері голова Верховної Ради О.МОРОЗ у звернені до українського народу на Першому національному каналі заявив, що Верховна Рада не підкориться незаконному указу Президента України про розпуск парламенту. Він також висловив переконання, що у Президента України немає підстав для розпуску парламенту