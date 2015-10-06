ЗМІ: у Німеччині схвалюють перенесення псевдовыборов бойовиків

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерело в міністерстві закордонних справ Німеччини, передає "ЄвроПравда". "Це відкриває шлях для проведення місцевих виборів згідно з мінськими домовленостями", - зазначило джерело.

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Згідно з домовленостями, вибори повинні бути організовані українським урядом за українським законодавством під наглядом спостерігачів ОБСЄ.

Як повідомлялося, керівники так званих "ДНР" і "ЛНР" заявили, що згодні перенести свої вибори з 1 листопада і з 18 жовтня на наступний рік.