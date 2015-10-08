СБУ не дає Роскосмосу запустити українські ракети "Зеніт" - ЗМІ

Служба безпеки України (СБУ) не дає дозволу на виїзд для підготовки до старту «Зеніту» групі фахівців дніпропетровського «Південмашзавод», повідомляють Известия.

Цей «Зеніт» повинен доставити на орбіту космічний апарат «Електро-Л» № 2: старт планувався на липень цього року, потім — на жовтень, зараз запланований на 11 грудня, але і цю дату в Роскосмосі вже не підтверджують.

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Другий, вже доставлений на космодром «Зеніт» має в 2017 році відправити в космос наукову обсерваторію «Спектр-РГ».

Без участі представників заводу-виробника здійснити запуск «Зеніта» в рамках діючих нормативних документів неможливо.

Що робити в ситуації, що склалася, в Роскосмосі поки не вирішили.

"Питання по ракеті-носію «Спектр-РГ», так само як і для «Електро-Л» № 2, буде вирішене найближчим часом", — говорить Павло Примаков, начальник центру інформаційного забезпечення НВО ім. С. А. Лавочкіна, де роблять «Спектр-РГ» та апарати серії «Електро».

За словами джерела в Роскосмосі, нараду з участю керівництва космічного агентства і підприємств заплановано на наступний тиждень. Планується обговорити два сценарії: або Роскосмос візьметься запускати «Зеніт» без представників «Південмашзаводу», або космічні апарати відправить на орбіту інший носій, а ці «Зеніти» будуть передані компанії «Міжнародні космічні послуги» (МКП), яка запропонувала їх викупити з повною компенсацією понесених бюджетом витрат.

Глава «Південмашзавод» тим часом налаштований оптимістично.

"Скажу чесно: політичне рішення про участь наших фахівців прийнято, але документально поки не оформлено, — пояснив ситуацію генеральний директор «Південмашзавод» Сергій Війт. — Оформити ми його плануємо до 10 жовтня. Ми відразу ж оповістимо Роскосмос. Група наших фахівців зможе виїхати на космодром відразу після отримання дозволу, буквально на наступному тижні".

Зазначимо, що глава «Південмашзаводу» раніше вже заявляв про прийняття позитивного рішення щодо участі України в запусках, так само як і про отримання документів. Однак за півроку після тієї заяви фахівці «Південмашу» так і не змогли потрапити на Байконур.