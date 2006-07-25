Зараз Президент України Віктор ЮЩЕНКО проводить нараду з керівництвом Секретаріату Президента.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила журналістам, які зібрались на Банковій біля Секретаріату, прес-секретар Президента Ірина ГЕРАЩЕНКО.

Вона спростувала інформацію про проведення наради В.ЮЩЕНКА з головою Верховної Ради Олександром МОРОЗОМ та керівниками парламентських фракцій.