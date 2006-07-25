Ющенко проводить нараду
13:20, 25 липня 2006Політика
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Про це повідомила Геращенко
Зараз Президент України Віктор ЮЩЕНКО проводить нараду з керівництвом Секретаріату Президента.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила журналістам, які зібрались на Банковій біля Секретаріату, прес-секретар Президента Ірина ГЕРАЩЕНКО.
Вона спростувала інформацію про проведення наради В.ЮЩЕНКА з головою Верховної Ради Олександром МОРОЗОМ та керівниками парламентських фракцій.
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