В Україні дощитиме

Завтра в Україні очікується мінлива хмарність. Вночі у північних, західних та центральних областях, вдень на півночі Лівобережжя місцями короткочасні дощі, грози; на решті території переважно без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 14-19°, на півдні місцями 20-22°; вдень 25-30°, на Закарпатті, у південних областях та в Криму до 33°, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

27-28 липня - мінлива хмарність. У західних, південних областях та в Криму переважно без опадів. Температура вночі 14-19°, на узбережжі морів до 23°; вдень 27-32°, на Закарпатті до 34°. На решті території місцями короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 12-17°, вдень 23-28°. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

29-30 липня - без опадів, лише у північних, східних областях та в Криму 29 липня окремі грозові дощі. Температура вночі 12-18°, на Закарпатті та узбережжі морів до 22°, у східних областях та на півночі Лівобережжя 8-14°; вдень 29 липня температура істотно не зміниться, 30 липня дещо підвищиться.

У Києві та області у середу очікується мінлива хмарність. Вночі місцями короткочасні дощі, грози, вдень переважно без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура у Києві вночі 17-19°, вдень 27-29°, по області вночі 14-19°, вдень 25-30°.

27-28 липня - мінлива хмарність. Місцями невеликий короткочасний дощ, гроза, лише вночі 27 липня без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 23-28°.

29 липня - окремі грозові дощі, 30 липня без опадів. Температура істотно не зміниться, лише вдень 30 липня дещо підвищиться.