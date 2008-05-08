БЮТ хоче відібрати у Ющенка можливість блокувати дії Кабміну

Законопроект про внесення змін до Конституції України, запропонований БЮТ, суттєво відрізнятиметься від концепції, яка оприлюднена Конституційною національною радою.

Про це сьогодні у коментарі кореспонденту УНІАН заявив народний депутат від БЮТ Валерій ПИСАРЕНКО.

«Законопроект буде такий самий, але все буде навпаки», - сказав він.

Депутат зауважив, що БЮТ наполягатиме на введенні в Україні не президентської форми правління, а виключно парламентської. За його словами, таким чином, будь-який Президент «втратить можливість блокувати діяльність органів виконавчої влади». Крім того, законопроектом передбачатиметься, що Кабінет міністрів формується виключно коаліцією у Верховній Раді, і кандидатура голови уряду не повинна узгоджуватися з главою держави.

Крім того, сказав він, передбачається, що Президент не матиме права вносити до ВР свої кандидатури на посади міністрів.

В.ПИСАРЕНКО також зазначив, що губернатори будуть підпорядковуватися Кабінету міністрів.

За словами депутата, у проекті змін чітко будуть виписані права опозиції та коаліції. Зокрема, він зазначив, що опозиція отримає усі права з контролю за діями влади і зможе делегувати своїх представників до складу Кабміну, формувати Рахункову палату та матиме інші контрольні функції.

В.ПИСАРЕНКО також наголосив, що проект закону від БЮТ встановлюватиме нові вимоги до формування суддівського корпусу та безпосередньо Конституційного Суду.

«Ми зробимо усе, щоб діяльність судів була переведена на професійні рейки, а до кандидатів на посаду суддів висуватимуться дуже серйозні вимоги», - сказав депутат.

Крім того, додав В.ПИСАРЕНКО, значна увага у законопроекті приділена реформуванню органів місцевого самоврядування.