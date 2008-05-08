Горбаль очолить колону Партії регіонів на святкуванні Дня Перемоги в Києві

Завтра, 9 травня, з 8.00 до 10.00 біля станції метро «Арсенальна» в Києві формуватимуться колони, до складу яких увійдуть ветерани Великої Вітчизняної війни і члени районних організацій Партії регіонів у столиці.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Партії регіонів, колону очолять народний депутат, кандидат на посаду мера Києва, голова Київської міської організації Партії регіонів Василь ГОРБАЛЬ і представники організацій ветеранів Великої Вітчизняної війни.

Колони почнуть рух у напрямку Парку Слави о 10.00. О 10.30 заплановане покладання квітів до обеліска Вічної Слави, а потім - до пам`ятника воїнам-інтернаціоналістам.

Далі запланований перехід колон на Співоче поле, де з 12.00 до 14.30 буде проведено мітинг-концерт, присвячений Дню Перемоги.

О 12.30 почнуть роботу польові кухні.

Прес-служба Партії регіонів прогнозує, що в заходах візьмуть участь 6 тисяч людей, з яких більш як 500, – ветерани Великої Вітчизняної війни.