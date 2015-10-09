ЗМІ бойовиків передумали анонсувати перевибори "парламенту ДНР"

Сепаратистські ЗМІ раніше сприйняли заяву представника "ДНР" на мінських переговорах, "спікера Народної ради ДНР" Дениса Пушилина як анонс запланованих перевиборів "парламенту" терористів, проте знову пишуть про плани провести 21 лютого 2016 року на підконтрольній "ДНР" території лише місцеві "вибори" - голів місцевих громад та відповідних місцевих рад.

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"Для нас наступним етапом, якщо все дійсно буде узгоджено в рамках підгрупи з політичних питань, на виборах, орієнтовно в лютому, необхідно вибирати напевно всіх, і депутатів, і голів місцевих рад. Тобто не тільки глав міст і районів", — заявив Пушилин.

Нагадаємо, раніше бойовики "ДНР" і "ЛНР" погодилися перенести "вибори" з 18 жовтня та 1 листопада на 21 лютого 2016 року, однак висунули Україні ряд певних умов.