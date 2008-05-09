Україна відзначає 63-ю річницю Перемоги у Великій Вітчизняній війні

Україна відзначає 63-у річницю Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років.

Цього дня відбудеться низка заходів, присвячених Великій Перемозі.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО о 9.30 взяв участь в урочистій церемонії покладання квітів до могили Невідомого солдата.

О 10.00 розпочалась урочиста хода учасників Великої Вітчизняної війни від будинку Київської міської державної адміністрації до Європейської площі.

О 10.30 заплановані урочисті заходи в Меморіальному комплексі «Національний музей історії Великої Вітчизняної війни 1941–1945 рр.». В.ЮЩЕНКО, зокрема, огляне експозиції музею та виступить перед ветеранами.

Завершиться святкування Дня Перемоги святковим салютом.

Відповідно до наказу Міноборони, 9 травня о 21.00 у столиці України місті-герої Києві, містах-героях Одесі, Севастополі та Керчі, а також у містах Вінниця, Львів, Житомир, Рівне та Дніпропетровськ відбудуться святкові феєрверки двадцятьма залпами.

Проведення святкових феєрверків доручено організувати начальнику Генерального штабу – Головнокомандувачу Збройних Сил України.

Вперше святкові феєрверки відповідно до наказу глави вітчизняного оборонного відомства відбудуться у місцях дислокації армійських корпусів Сухопутних військ ЗСУ – Житомирі, Рівному та Дніпропетровську.