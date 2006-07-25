Єхануров: хай граються...

Прем`єр-міністр України Юрій ЄХАНУРОВ з подивом дізнався про проект постанови щодо скасування Постанови Верховної Ради України від 10 січня 2006 року "Про відставку прем`єр-міністра України, членів Кабінету Міністрів України" і в нього це викликало посмішку.

Як передає кореспондент УНІАН, він порадив журналістам звертатись до автора проекту постанови. «Як кажуть у театрі: Автора! Автора! Автора! Дуже розумна людина, видать», - сказав Ю.ЄХАНУРОВ.

Як припустив прем’єр, можливо, у цьому є інтрига, щоб «народ подумав. Є чим народ зайняти, ви (журналісти) побігаєте. Усе буде нормально – є робота. А то ж виходить, нема питань, що розглядати».

За словами Ю.ЄХАНУРОВА, він у даний момент очолює уряд і працює як належить, відповідно до Конституції і законів. «Скільки часу треба, стільки я і буду працювати, а стосовно цих ігор: я не по цій частині, я не займаюсь цим», - наголосив він, додавши: «Хай граються, аби робота була».

«Коли буду писати мемуари, зможу сказати, що є унікальний випадок у житті прем’єр-міністрів, які були в світі», - наголосив Ю.ЄХАНУРОВ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на вечірньому засіданні Верховна Рада планує розглянути проект постанови щодо скасування постанови ВР від 10 січня 2006 року "Про відставку прем`єр-міністра України, членів Кабінету Міністрів України".

У порядку денному також зазначається, що з цього питання доповідатиме голова Комітету ВР з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування Володимир РИБАК (фракція Партії регіонів).