Унаслідок займання у будівлі ЦВК не працює сайт комісії

Про це повідомив керівник прес-служби ЦВК Костянтин Хівренко, передає "Українська правда".

"Сьогодні об 11:30 в одній зі щитових сталося займання електричних кабелів, які забезпечують електроживлення окремих приміщень у будинку, де знаходиться Центральна виборча комісія", - сказав він.

Читайте такожЦВК вже зареєструвала 205 міжнародних спостерігачів на місцевих виборах в Україні

"Займання було оперативно ліквідоване. Наразі проводиться перевірка причин цього випадку, триває роботом з ліквідації його наслідків", - повідомив він.

При цьому Хівренко запевнив, що усі системи захисту інформаційних ресурсів комісії спрацювали належним чином.

"Жодних втрат даних та пошкодження обладнання не відбулося. Доступ до офіційного веб-сайту буде відновлений найближчим часом", - зазначив він.

Раніше голова фракції «Блок Петра Порошенка» Юрій Луценко заявив, що склад нинішньої Центральної виборчої комісії має бути змінений після проведення місцевих виборів.