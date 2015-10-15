До Києва приїхали експерти із протидії прокремлівській пропаганді
До Києва приїхала група, яка працює в Європейській службі зовнішніх дій ЄС з питань протидії російській пропаганді.
Про це повідомляє представництво ЄС на своїй сторінці у Twitter, передає "ЄвроПравда".
Як зазначають у дипломатичному відомстві, в Києві експерти провели зустріч з представниками українських медіа та профільних громадських організацій. Крім того, вони зустрічалися з представниками влади.
Як відомо, команда ЄС з протидії російській пропаганді повною мірою запрацювала у вересні.
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До обов'язків експертів входить комунікація і просування політики ЄС в рамках Східного партнерства; зміцнення засобів масової інформації та незалежності ЗМІ; підвищення потенціалу ЄС для передбачення і реагування на дезінформацію.
Нещодавно було визначено, що український напрям у Страткомі очолить чех Якуб Каленський.