Російська делегація поширює антиукраїнську пропаганду на конференції ОБСЄ у Варшаві - ЗМІ

Про це повідомляє повідомляє Громадське радіо.

З 21 вересня по 2 жовтня у Варшаві проходить Нарада ОБСЄ з розгляду дотримання зобов’язань, присвячених людському виміру (Human Dimension Implementation Meeting) — найбільша в Європі конференція з питань дотримання прав людини. У ній беруть участь представники держав-членів ОБСЄ, експерти із міжнародних питань, представники неурядових організацій та медіа.

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Як повідомив учасник конференції, програмний директор ГО «Телекритика» Роман Шутов, російська делегація поширює роздаткові матеріали із недостовірними даними. Зокрема, це листівки, спрямовані на дискредитацію київського уряду. Одна з листівок є компіляцією так званих «фактів», які, на думку російських представників, підтверджують «прямі і значні порушення Україною Мінського протоколу». Друга листівка — підбірка «спроб України блокувати моніторингову місію ОБСЄ».

В інших матеріалах, які поширювали із позначкою «Український правозахисний комітет», мова йде про «жорстокість та злочини проти національних та мовних меншин» та спроби «створити в Україні моноетнічну країну».

Крім того, під час заходу роздавались книжки «фейкових» українських та російських «громадських організацій».