Яценюк назвав обрання України непостійним членом Радбезу ООН виразною відповіддю на агресію РФ

Про це глава Кабміну написав у своєму Twitter.

"Світ все добре розуміє", - вважає Яценюк.

Також він зазначив, що міжнародна підтримка у вигляді обрання України до складу Ради Безпеки ООН - це солідарність та довіра до нашої держави.

"Дякую українським дипломатам. Дякую кожній державі, яка підтримала нас. Вітаю Україну з визначною міжнародною подією", - наголосив прем'єр.

Читайте такожУкраїну обрали непостійним членом Радбезу ООН, "за" проголосували 177 країн

Нагадаємо, сьогодні 177 країн зі 193 проголосували "за" обрання України непостійним членом Ради безпеки ООН.

Порошенко заявив, що обрання України на два роки непостійним членом Ради безпеки ООН допоможе принести мир на українську територію.