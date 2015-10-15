Порошенко: Членство України у Радбезі ООН допоможе принести мир на нашу територію

Також це сприятиме відновленню українського суверенітету над усіма окупованими Росією територіями, як на Донбасі, так і в Криму.

Про це президент заявив у четвер увечері у зверненні до народу.

За словами глави держави, це є свідченням глибокої міжнародної солідарності з Україною у нинішніх умовах.

Порошенко наголосив, що це голосування в ООН показало глобальний рівень міжнародної підтримки України.

«Цього разу перемога є особливо цінною, оскільки ми її досягли у ситуації, коли світ став перед складними викликами за останні десятиліття», - сказав президент.

Тому, за його словами, членство в Радбезі дає нам нові можливості для відстоювання суверенітету і територіальної цілісності, але водночас накладає на Україну додаткову відповідальність з підтримання миру та стабільності у світі.

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«Ключовою місією нашого членства в РБ буде рішуче відстоювання цілей і принципів статуту ООН, розроблених за провідної ролі України ще 70 років тому. Ідеться про безумовні та незмінні цінності, покладені в основу нашого світоустрою - мирне врегулювання конфліктів, повагу до принципів справедливості та міжнародного права», - сказав Порошенко.

За словами глави держави, значну увагу Україна приділятиме реформуванню РБ ООН і протидії зловживання права вето постійними членами Радбезу, один з яких став агресором проти України.

«Я щиро вітаю український народ з цим міжнародним і дипломатичним здобутком України. І не маю жодного сумніву, що він допоможе нам принести довгоочікуваний мир, сприятиме відновленню українського суверенітету над усіма окупованими Росією територіями, як на Донбасі, так і в Криму», - заявив Порошенко.