Порошенко: Членство України у Радбезі ООН допоможе принести мир на нашу територію
Порошенко переконаний, що обрання України на два роки непостійним членом Ради безпеки ООН допоможе принести мир на українську територію.
Також це сприятиме відновленню українського суверенітету над усіма окупованими Росією територіями, як на Донбасі, так і в Криму.
Про це президент заявив у четвер увечері у зверненні до народу.
За словами глави держави, це є свідченням глибокої міжнародної солідарності з Україною у нинішніх умовах.
Порошенко наголосив, що це голосування в ООН показало глобальний рівень міжнародної підтримки України.
«Цього разу перемога є особливо цінною, оскільки ми її досягли у ситуації, коли світ став перед складними викликами за останні десятиліття», - сказав президент.
Тому, за його словами, членство в Радбезі дає нам нові можливості для відстоювання суверенітету і територіальної цілісності, але водночас накладає на Україну додаткову відповідальність з підтримання миру та стабільності у світі.
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«Ключовою місією нашого членства в РБ буде рішуче відстоювання цілей і принципів статуту ООН, розроблених за провідної ролі України ще 70 років тому. Ідеться про безумовні та незмінні цінності, покладені в основу нашого світоустрою - мирне врегулювання конфліктів, повагу до принципів справедливості та міжнародного права», - сказав Порошенко.
За словами глави держави, значну увагу Україна приділятиме реформуванню РБ ООН і протидії зловживання права вето постійними членами Радбезу, один з яких став агресором проти України.
«Я щиро вітаю український народ з цим міжнародним і дипломатичним здобутком України. І не маю жодного сумніву, що він допоможе нам принести довгоочікуваний мир, сприятиме відновленню українського суверенітету над усіма окупованими Росією територіями, як на Донбасі, так і в Криму», - заявив Порошенко.