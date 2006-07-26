Наша Україна вважає Єханурова нелегітимним прем`єром?

Народний депутат, член фракції «Наша Україна» Олександр ТРЕТЬЯКОВ заявляє, що фракція звернеться до Конституційного Суду України щодо конституційності рішення Верховної Ради про скасування відставки уряду Юрія ЄХАНУРОВА.

Як повідомляє прес-служба "Нашої України", про це депутат повідомив у коментарі.

“25 липня так звана антикризова коаліція у Верховній Раді, порушивши Конституцію, без подання Президента України, проголосувала за затвердження нового складу уряду України на чолі з прем’єр-міністром Юрієм ЄХАНУРОВИМ. Ця коаліція вважає, що таким чином вона стабілізувала політичну ситуацію та розв’язала питання парламентської кризи”, - нагадав член фракції «Наша Україна» Олександр ТРЕТЬЯКОВ.

«Я вітаю новообраного прем’єр-міністра України та весь склад Кабінету Міністрів з переконливою перемогою. Однак, як законослухняні громадяни, ми вимушені звернутися до Конституційного Суду України щодо конституційності сьогоднішнього голосування щодо уряду Юрія ЄХАНУРОВА», - зауважив О.ТРЕТЬЯКОВ.

За його словами, після отримання відповідного висновку Конституційного Суду фракція «Наша Україна» розгляне питання співпраці з новим урядом.

Представник «Нашої України» висловив сподівання на те, що після таких хоч і невитриманих процедурно, але конструктивних по-суті кроків з боку антикризової коаліції парламент зможе ефективно та злагоджено працювати, а політичні сили, що входять до коаліції, нарешті відкинуть власні політичні амбіції та підтримують ініціативи нового уряду, спрямовані на покращення соціально-економічної ситуації в Україні.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України вчора ухвалила постанову про скасування постанови від 10 січня 2006 року про відставку прем’єр-міністра Ю.ЄХАНУРОВА та членів Кабінету Міністрів України. За це рішення проголосувало 239 народних депутатів із 303, зареєстрованих у залі.