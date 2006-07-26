Наша Україна вважає Єханурова нелегітимним прем`єром?
Фракція звернеться до КС
Народний депутат, член фракції «Наша Україна» Олександр ТРЕТЬЯКОВ заявляє, що фракція звернеться до Конституційного Суду України щодо конституційності рішення Верховної Ради про скасування відставки уряду Юрія ЄХАНУРОВА.
Як повідомляє прес-служба "Нашої України", про це депутат повідомив у коментарі.
“25 липня так звана антикризова коаліція у Верховній Раді, порушивши Конституцію, без подання Президента України, проголосувала за затвердження нового складу уряду України на чолі з прем’єр-міністром Юрієм ЄХАНУРОВИМ. Ця коаліція вважає, що таким чином вона стабілізувала політичну ситуацію та розв’язала питання парламентської кризи”, - нагадав член фракції «Наша Україна» Олександр ТРЕТЬЯКОВ.
«Я вітаю новообраного прем’єр-міністра України та весь склад Кабінету Міністрів з переконливою перемогою. Однак, як законослухняні громадяни, ми вимушені звернутися до Конституційного Суду України щодо конституційності сьогоднішнього голосування щодо уряду Юрія ЄХАНУРОВА», - зауважив О.ТРЕТЬЯКОВ.
За його словами, після отримання відповідного висновку Конституційного Суду фракція «Наша Україна» розгляне питання співпраці з новим урядом.
Представник «Нашої України» висловив сподівання на те, що після таких хоч і невитриманих процедурно, але конструктивних по-суті кроків з боку антикризової коаліції парламент зможе ефективно та злагоджено працювати, а політичні сили, що входять до коаліції, нарешті відкинуть власні політичні амбіції та підтримують ініціативи нового уряду, спрямовані на покращення соціально-економічної ситуації в Україні.
Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України вчора ухвалила постанову про скасування постанови від 10 січня 2006 року про відставку прем’єр-міністра Ю.ЄХАНУРОВА та членів Кабінету Міністрів України. За це рішення проголосувало 239 народних депутатів із 303, зареєстрованих у залі.