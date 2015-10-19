Янукович буде судитися з Україною за "порушення своїх прав" у ЄСПЛ

Про це йдеться в офіційному релізі, поширеному адвокатською компанією Joseph Hage Aaronson LLP, яка займається захистом Віктора Януковича та його сина Олександра.

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Згідно з документом, екс-президент просить суд підтвердити порушення його прав відповідно до Європейської Конвенції з прав людини, включно з правом на справедливий судовий розгляд (Стаття 6), правом на ефективне розслідування замахів на його життя і право на захист його життя (Стаття 2), а також правом не зазнавати дискримінації за політичним статусом і переконаннями (Стаття 14).

Як заявив Джо Хейдж, захисник Януковича, "українські обвинувальні органи, без сумніву, знаходяться під величезним політичним тиском і були змушені винести про вирок на підставі неправдивих фактів, в тому числі і тих, які призвели до санкцій ЄС проти Віктора Януковича".

Зазначимо, раніше захист Януковича обіцяв звернутися до ЄСПЛ у разі відмови суду розглянути касацію на рішення про заочне засудження їх підзахисного.

Як повідомляв УНІАН, генеральний прокурор Віктор Шокін 28 липня заявив про початок процедури заочного засудження Януковича.

За його словами, 27 липня Печерський районний суд Києва визнав правомірність доводів та доказів, наданих співробітниками Генеральної прокуратури, і почав процедуру заочного засудження. Пізніше захист Януковича оскаржила рішення Генпрокуратури про заочному досудовому розслідуванні.

11 серпня Апеляційний суд Києва відмовив у розгляді скарги адвокатів Януковича на рішення ГПУ про заочне засудження їх підзахисного.

За даними начальника управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури Сергія Горбатюка, щодо Януковича все відкрито 5 кримінальних проваджень: про причетність до злочинів під час Майдану (це організація перевищення працівниками правоохоронних органів своїх повноважень, що призвело до тяжких наслідків, в тому числі загибелі людей); створення злочинної організації; організація заволодіння лісовими угіддями Сухолуччя, а також будівлями з землею резиденції "Межигір'я"; заволодіння бюджетними коштами на створення спеціальної телекомунікаційної лінії спецзв'язку для органів державної влади.