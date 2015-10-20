УКРОП: Вибори в Маріуполі зривають колишні "регіонали", які відчувають програш

Ситуацію в Маріуполі розхитують ті сили, яким хотілося б зірвати вибори. Про це в ефірі телеканалу «112 Україна» заявив голова Донецької обласної організації «Українського об'єднання патріотів – УКРОП», військовий експерт Роман Світан. «На даний момент вигідно зірвати вибори тим, хто програє, а програють колишні регіонали – ті сили, які привели війну на нашу донецьку землю. І вони зараз, отримавши завдання з Москви, всіма силами намагаються потрапити у владу вже на материковій Україні», – сказав Роман Світан.

Він нагадав, що в Маріуполі дуже складна ситуація з виборами: Центрвиборчком грубо втручається в роботу територіальної виборчої комісії, до прийняття рішення про друк бюлетенів не було допущено представників від демократичних сил: УКРОПу, «Батьківщини» та інших партій. У підсумку друкувати бюлетені будуть в друкарні газети «Приазовский рабочий», а це видання Ріната Ахметова, зазначив Світан.

Він також підкреслив, що ситуація ускладнюється воєнними діями. Коментуючи нинішні маневри з відведення Україною озброєння від лінії зіткнення, Роман Світан сказав: «Тактичне завдання є зрозумілим – відвести зброю від лінії фронту, але не зрозуміле стратегічне завдання: армія, яка підійшла до фронту, щоб боротися, розвертається на 180 градусів – і вперед? Куди – на Берлін?».

«Якщо вже відводити армію від лінії фронту, то потрібно розташувати солдатів на зимовий квартирах – у військових частинах, а не морозитиїх у полях», – вважає експерт.