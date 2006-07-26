«Пора» переміщається під Кабмін

Сьогодні Громадянська партія «Пора» згорнула своє наметове містечко, розташоване на майдані Незалежності, і має намір перенести його під стіни Кабінету міністрів для того, щоб запобігти можливому силовому захопленню цієї установи.

Як передає кореспондент УНІАН, члени політради «Пори» пояснили журналістам, що піти на такий крок їх спонукає те, що після завершення терміну, відведеного Конституцією на формування уряду, ситуація в країні лише загострилась через відсутність дієвого парламенту та уряду, які б запропонували країні план невідкладних системних реформ.

Крім того, «Пора» глибоко занепокоєна заявами окремих політиків у стінах Верховної Ради про можливість антиконституційних дій, як то - невизнання указів Президента та навіть силового захоплення Кабміну у випадку розпуску парламенту.

У зв’язку з цим, як ідеться в оприлюдненій заяві партії, «Пора» вимушена сконцентрувати усі зусилля на місці найбільшого політичного напруження і тому згортає наметове містечко на майдані Незалежності, яке досі виконувало радше символічні функції, та організовує громадську варту біля Кабміну.

Як сказав журналістам член політради «Пори» Андрій ЮСОВ, «сьогодні «Пора» йде на Кабмін. Якщо ЯНУКОВИЧ поза законом буде оголошений прем’єром, у Кабмін він не потрапить. «Пора» цього не допустить».

Водночас члени «Пори» зазначають, що у разі легітимного обрання Віктора ЯНУКОВИЧА на посаду прем’єр-міністра партія не перешкоджатиме його входу до Будинку уряду, однак у цьому випадку у партії виникне багато питань до Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

За словами членів політради «Пори», для посилення громадської варти буде оголошено додаткову мобілізацію прихильників партії, і очікується, що за кілька днів їхня кількість досягне 15 тисяч осіб.

Крім того, своїми діями партія «Пора» і надалі засвідчуватиме, що готова виступити на захист конституційного ладу в країні і не допустить силових дій політиків, «для яких особисті амбіції є вищими за інтереси народу України і її суверенітет».

«Пора» у заяві привітала позицію депутатів від БЮТ, які заявили про намір скласти депутатські мандати, чим прискорили процес розпуску парламенту. У зв’язку з цим «Пора» розцінює дії депутатів від БЮТ як «чесний і послідовний крок по відношенню до своїх виборців», і закликає депутатів від «Нашої України» зробити те саме, що призведе «до автоматичного розпуску Верховної Ради».

При цьому члени «Пори» переконані у тому, що в разі якщо депутати від «Нашої України» не визначаться зі своєю політичною позицією і не підтримають гасло «Не зрадь Майдан», то вони повинні будуть вибачитись публічно перед тими людьми, які у 2004 році виборювали справедливість на майдані Незалежності в Києві.