Путін хоче амністії для лідерів бойовиків

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав під час засідання міжнародного дискусійного клубу "Валдай".

"Потрібно прийняти закон про амністію. Якщо всі нам кажуть, що вибори мають бути проведені за стандартами ОБСЄ, то не треба забувати, що стандарти ОБСЄ передбачають один важливий пункт у виборчих компаніях - ніхто не повинен піддаватися кримінальному переслідуванню", - сказав він.

"Там всі керівники ДНР-ЛНР, всі під кримінальним переслідуванням", - підкреслив він.

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За його словами, з амністією "згодні всі і американські партнери і європейські - треба прийняти закон про амністію - він не прийнятий".

Путін заявив, що це прописано в Мінських угодах, а посилання на те, що те враховано в законі про особливий статус не діє, так як він не введений в дію.

"Треба прийняти окремий закон про амністію", - сказав Путін.

За його словами, це загальносвітовий стандарт і не можна проводити вибори там, де люди, що приймають участь у виборчій кампанії піддаються кримінальному переслідуванню.

"М'ячик на стороні київської влади. Треба це зробити і це може бути зроблено тільки в роботі київського уряду і президента зі своїми європейськими та американськими партнерами, а не з Москвою", - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, президент РФ вважає, що без участі США і Європи не вдасться врегулювати конфлікт на Донбасі, оскільки Київ "не виконує Мінські угоди".