Посольство України в США: вето закону про оборонний бюджет США не перешкодить наданню зброї Києву

"Президент США Барак Обама наклав вето на закон про бюджет на підтримку оборони США на 2016 рік через низку причин, не пов’язаних із обсягом допомоги Україні, що передбачена в даному документі", - йдеться у повідомленні посольства. Зокрема в ньому наголошується, що Барак Обама аргументував своє вето секвестром бюджету, який залишається в силі, ігноруванням Конгресом низки запропонованих Адміністрацією реформ з модернізації армії, а також те, що положення даного документу унеможливлюють закриття в’язниці Гуантанамо, яке є принциповим для Барака Обами ще з часу його президентської кампанії.

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А обсяг оборонної допомоги для України на наступний рік у розмірі $300 млн не викликав заперечень з боку Барака Обами.

Тепер документ повертається до Конгресу, де для подолання президентського вето необхідні голоси двох третіх Сенату та Палати представників. Відповідне голосування Палати представників заплановане на 5 листопада.

Слід відзначити, що навіть у разі ненабуття чинності згаданим законом та іншими складовими бюджету США на 2016 рік, військова та інша допомога Україні триватиме, адже у такому випадку буде запроваджена так звана "резолюція, що триває", яка перенесе на наступний рік всі заплановані обсяги фінансових видатків, які є у бюджеті 2015 року.