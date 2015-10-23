Відсьогодні у Донецькій області запрацює Антикорупційний штаб
12:53, 23 жовтня 2015Політика
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На території Донецької області створено Антикорупційний штаб.
В Донецькій області створено Антикорупційний штаб / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це під час колегії облдержадміністрації заявив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.
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За його словами, відсьогодні починає діяти Антикорупційний штаб, який буде аналізувати всі тендери на території Донецької області. Очолить цей штаб заступник керівника ОДА Віктор Ремський.
«Ми будемо стежити не тільки за результатами закупівель. Штаб буде стежити ще й за тим, як формуються умови проведення процедури закупівель. Образно кажучи, будемо не просто ловити когось за хвіст, а працювати на випередження», - наголосив Жебрівський.
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