У МВС заявили про відсутність значних порушень і спокійне проходження виборів в Україні

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві заявив заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий.

“На щастя, наразі якихось серйозних порушень ми не спостерігаємо. Але думаю, нам варто очікувати ще серйозний момент підрахунок голосів. Ми готові до забезпечення правопорядку”, - сказав він.

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За словами Ярового, в Києві та Київській області також іде спокійно процес голосування. “Так, є порушення певні. Ми їх фіксуємо, перевіряємо. Але голосування проходить достатньо спокійно у Києві та Київській області”, - сказав він.

Яровий зазначив, що для забезпечення громадського порядку на виборах в Україні залучено понад 102 тис. правоохоронців.