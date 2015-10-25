Кличко вважає непоганим свій результат на виборах мера Києва

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу.

«Я як мер столиці отримав близько 40% підтримки виборців і я вважаю, що це непоганий результат», - наголосив Кличко.

«Справді, було б гарно, якби була перемога в першому турі - це могло б зекономити багато коштів, але зважаючи на ті умови, в яких ми працюємо – складні умови, я вважаю, що це також непоганий результат і велика довіра киян, які ми повинні відпрацювати», - додав Кличко.

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Він зазначив, що готовий у другому турі змагатися з будь-яким кандидатом, який отримає підтримку киян і буде на другому місті за результатами.

На запитання журналістів, що вплинуло на падіння його підтримки в порівнянні з минулими виборами (майже на 16%), Кличко відповів, що тут зіграли роль економічні проблеми, характерні не лише для Києва, а й для всієї країни.