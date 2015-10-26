БПП заявляє, що переміг у більшості облцентрів

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на брифінгу.

"Ми зараз маємо результати паралельного підрахунку голосів, який робив наш штаб. За результатами протоколів дільничних виборчих комісій з мокрими печатками, маємо 70%", - сказав Кононенко.

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За його словами, у партії "перші місця на сході і на заході країни".

"Блок Петра Порошенка "Солідарність"... отримав перші місця в 14 обласних центрах та місті Києві. Друге місце ми отримали в Одеській, Закарпатській, Запорізькій, Миколаївській та Хмельницькій областях", - повідомив Кононенко.

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Щодо перших місць він зазначив, що мова йде "про Львівську, Сумську, Полтавську, Івано-Франківську, Житомирську, Рівненську, Херсонську, Тернопільську, Вінницьку, Черкаську, Чернівецьку, Кіровоградську, Чернігівську, Київську області та місто Київ".

"Тільки в Дніпропетровській області у нас третє місце", - сказав депутат.

У той же час Кононенко зазначив, що 9 кандидатів від партії боротимуться за посади мерів облцентрів у другому турі виборів.

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"Ми маємо 9 представників нашої партії, які вийшли в другий тур (виборів) міських голів", - сказав він.

Мова йде про Вінницю, Луцьк, Житомир, Запоріжжя, Івано-Франківськ, Кіровоград, Київ, Полтаву та Чернігів.

У свою чергу член центрального виборчого штабу "БПП" Солідарність" Сергій Таран зазначив, що партія "матиме найбільшу кількість депутатів на місцевих рівнях".

Крім того, за словами Кононенка, БПП буде представлений "в усіх радах Донецької області".

Як повідомляв УНІАН, другий тур мерських виборів повинен пройти не пізніше 15 листопада.