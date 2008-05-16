Депутати помирились. Яценюк оголосив порядок денний

У Верховній Раді України розпочалося пленарне засідання, оскільки депутатам вдалося досягти згоди щодо сьогоднішнього порядку денного.

Як передає кореспондент УНІАН, після закінчення перерви голова ВР Арсеній ЯЦЕНЮК зазначив, що парламент спочатку розгляне депутатські звернення, потім будуть виступи від фракцій. Після цього ВР завершить розгляд закону про Кабінет Міністрів.

А.ЯЦЕНЮК наголосив, що після цього парламент повинен буде проголосувати за включення до порядку денного трьох антиінфляційних законів, на розгляді яких наполягає БЮТ.

Зокрема, це проект закону про регулювання реалізації окремих соціально значимих продуктів харчування, проект закону про встановлення на 2008 рік тарифної квоти на ввезення в Україну м’яса і законопроект про митний тариф України.

“Є воля практично всіх фракції щодо голосування за включення до порядку денного цих трьох законопроектів”, - сказав голова ВР.

Після цього ВР повинна проголосувати за включення до порядку денного двох законів, що стосуються членства в СОТ, зокрема, щодо встановлення спеціального режиму оподаткування сільськогосподарських виробників і стимулювання розвитку АПК.