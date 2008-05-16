Ющенко не прийде з посланням у парламент

Президент України Віктор ЮЩЕНКО не буде оприлюднювати своє послання 2008 року до Верховної Ради у парламенті.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу для преси повідомила заступник глави Секретаріату Президента Оксана СЛЮСАРЕНКО.

Вона нагадала, що сьогодні щорічне послання Президента до Верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє становище України було надруковане сьогодні у у виданнях «Офіційний вісник Президента України», «Голос України» та «Урядовий кур’єр», а також на сайті глави держави.