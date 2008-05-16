Білозір розказала, що саме довів Ющенко світу у Британії

Народний депутат України (фракція НУ-НС) Оксана БІЛОЗІР, представник політичної партії “Єдиний Центр” вважає, що Президента України Віктор ЮЩЕНКО - єдиний з представників політичної еліти України, хто продовжує зважено і послідовно відстоювати національні інтереси на міжнародній арені.

Як повідомили УНІАН у прес-службі “Єдиного Центру”, про це вона сказала, коментуючи результати візиту В.ЮЩЕНКА до Великобританії.

«Політики тепер аж надто зайняті внутрішньопартійними чварами і боротьбою за владу. На вирішення державних проблем у них зовсім не залишається часу. Питання НАТО, СОТ, ЄС, українсько-російські відносини – все це для народних обранців залишилося на другому плані, а це шкодить іміджу України у світі», - сказала О.БІЛОЗІР.

Вона зауважила, що останні візити глави держави до Литви і Британії стали для всього світу ще одним доказом того, що Україна послідовна у своїх євроінтеграційних прагненнях.

«І те, що сьогодні Україна в СОТ – у великій мірі заслуга Президента ЮЩЕНКА і його команди», – вважає депутат.