Розгромний рахунок у матчі ”Динамо” - ”Металургс”

Матч-відповідь - 2 серпня

У першому матчі другого відбіркового раунду кваліфікації Ліги чемпіонів київське «Динамо» переграло «Металлургс» (Лієпая). Голи забили: Рінкон (20), Шацьких (29), Верпаковскіс (32), Гавранчич (82) – Калонас (87). У першому таймі Шовковській парирував пенальті. Стартовий склад «Динамо»: 1.Шовковский(К), 5.Ребров, 7.Корреа, 15.Рінкон, 16.Шацьких, 17.Міхалік, 20.Гусєв, 23.Верпаковскіс, 30.Каддурі, 32.Гавранчич, 37.Юссуф. Матч-відповідь відбудеться у Києві 2 серпня. Обком

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