'Не хочу помирати за Ізраїль': в армії США зростає невдоволення війною Трампа в Ірані

Американська наземна операція в Ірані стане "абсолютною катастрофою".

Президент США Дональд Трамп віддав наказ про перекидання тисяч морських піхотинців на Близький Схід для війни в Ірані, проте війська, на які він розраховує, все більше побоюються конфлікту. Як пише HuffPost, в інтерв'ю військові США повідомляють про надмірний стрес, розчарування і втрату ілюзій до такої міри, що готові покинути армію.

Один із військових чиновників заявив, що війська США страждають від "неадекватного захисту та планування сил" і вже повідомляють про серйозні, дестабілізуючі наслідки ударів іранських балістичних ракет та безпілотників.

Наземна операція була б "абсолютною катастрофою… у нас немає плану на цей випадок. Ми навіть не можемо повністю захистити жодну наземну базу на театрі військових дій", – заявив він.

Ветеранка, яка наставляє молодих офіцерів, розповіла HuffPost, що її співрозмовники все частіше висловлюють втрату віри.

"Я чую від військовослужбовців слова: "Ми не хочемо вмирати за Ізраїль – ми не хочемо бути політичними пішаками"", – сказала вона.

Інший резервіст, який підтримує зв'язок з діючими військовослужбовцями, також повідомив про подібні коментарі.

"Я ділився інформацією про осіб, які відмовляються від військової служби через переконання, шість разів за останні два тижні, а я служу в армії майже 20 років – ніколи раніше до мене не зверталися з подібними проханнями", – каже він.

Майк Приснер, виконавчий директор Центру з питань совісті та війни, сказав, що в минулі роки його група щорічно отримувала звернення від 50 до 80 військовослужбовців про відмову від військової служби. У березні кількість звернень збільшилася на 1000%, додав він, зазначивши, що тепер до організації щодня звертається щонайменше один новий військовослужбовець.

Водночас немає жодних ознак масового звільнення військовослужбовців з армії США. Джерела повідомляють про гнів, але також і почуття смирення серед багатьох військовослужбовців, зазначає видання:

"Але невдоволення і проблеми з моральним духом можуть знизити шанси кампанії Трампа на успіх – і призвести до змін у середовищі військовослужбовців, які можуть мати наслідки для системи національної безпеки Америки".

Відсутність чіткої, послідовної аргументації, що виправдовує війну з Іраном, є ключовим джерелом невдоволення серед військовослужбовців, заявили резервісти, деморалізуючи тих, хто вважає, що погано спланований конфлікт наражає їх на непотрібну небезпеку без будь-якої очевидної стратегічної вигоди.

Війна Трампа в Ірані

Раніше ЗМІ писали, що адміністрація Трампа розглядає плани щодо окупації або блокади іранського острова Харк, щоб змусити Іран знову відкрити Ормузьку протоку. Така операція потребуватиме додаткових військ. Три різні підрозділи морської піхоти вже прямують до регіону. Водночас Білий дім і Пентагон розглядають можливість найближчим часом направити ще більше військ.

Трамп висунув Ірану новий ультиматум, вимагаючи повного відкриття Ормузької протоки. На його виконання Трамп дав Ірану 48 годин, в іншому випадку погрожує Ірану ударами по енергетиці.

