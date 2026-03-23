З’явилися якісні фото винищувача F-22 'Raptor 2.0', що отримав принципово нові можливості

Програма модернізації має на меті продовжити терміни служби винищувача.

Американський авіаційний фотограф Джарод Гамільтон опублікував фото модернізованого F-22 Raptor. На них звернув увагу портал Army Recognition.

Для "Raptor 2.0" створили малопомітні підвісні паливні баки для збільшення дальності польоту, а також підвісні інфрачервоні датчики пошуку та супроводження (IRST), які підвищують ситуаційну обізнаність пілота.

Спочатку винищувач F-22 проєктувався з інтегрованою інфрачервоною системою пошуку та супроводу, але згодом від неї відмовилися з міркувань економії.

Через це літак не може самостійно здійснювати оптичний пошук, покладаючись на зовнішні засоби та боєприпаси з GPS-наведенням, які не потребують оптичного наведення.

Варто також сказати, що система IRST є особливо ефективною для виявлення малопомітних цілей, що набуває особливої актуальності в Тихоокеанському регіоні, де швидко зростає кількість китайських винищувачів-"невидимок".

Не можна виключати, що ці модулі можуть виконувати й інші функції, наприклад, забезпечувати радіоелектронну боротьбу або мережеву взаємодію з безпілотними апаратами.

Установка датчиків IRST підвищить радіолокаційну помітність F-22, проте вважається, що переваги модернізації значно перевищують недоліки. Нагадаємо, макет F-22 з підвісними баками та датчиками був продемонстрований у лютому 2026 року.

